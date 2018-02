SC DHfK vor dem Auswärtsspiel gegen die Füchse

Leipzig- Die Handballer vom SC DHfK vor dem Auswärtsspiel in Berlin. Letztes Training in Leipzig. In den vergangenen drei Spielen lief es für die Leipziger gar nicht gut. Vor allem am Sonntag gewann in der letzten Minute der Gegner aus Magdeburg. Der Druck auf die Mannschaft steigt.

Neues Spiel, neues Glück. In die Vorbereitungen auf das Auswärtsspiel kam auch die Nachricht, dass Bundestrainer Prokop seinen Job behält, trotz einer mieserablen Handball-EM. Lange war Christian Prokop Trainer des SC DHfK. Seine ehemaligen Schützlinge nehen die Nachricht positiv auf.

Sebastian Roschek weiß genau, wovon er spricht, denn darum geht es auch bei diesem Training – das gemeinsame Aufarbeiten von Fehlern. Die Füchse Berlin sind ein harter Gegner. Aktuell stehen sie auf Tabellenplatz 3, die Leipziger auf Platz 8.

Die Punktejagd der Leipziger gegen die Füchse Berlin beginnt am Donnerstag um 19:00 Uhr in der Max-Schmeling-Halle in Berlin.