SC DHfK vor nächstem Bundesligakracher

Leipzig - In der Handball Bundsliga heißt es am Donnerstag wieder ab auf die Platte. Auch der SC DhfK Leipzig muss vor heimischer Kulisse wieder ran. Der Gegener ist dieses Mal der Tabellenzweite THW Kiel. Gegen die Norddeutschen heißt es alles geben und die Fehler des verlorenen Spiels gegen Stuttgart nicht wieder holen. André Haber, der Cheftrainer der Leipziger Handballer verriet uns wie er auf das vergangene Spiel zurückblickt. Gegen den Tabellenzweiten wollen die Grün-Weißen nun anders auftreten. Auch wenn man sich in Leipzig durchaus bewusst ist, dass dieser Gegner kein Leichter wird. Es müsse alles auf gefahren werden was man habe so der Trainer.