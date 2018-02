SC DHfK Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Bis auf Franz Semper, Andreas Rojewski und Niclas Pieczkowski, die durch Verletzung ausfallen, stehen dem Trainer nun wieder alle Spieler zur Verfügung. Acht Trainingseinheiten liegen noch vor den Grün-Weißen bis zum Spiel in der Rothenbach-Halle in Kassel.

Für die Fans des SC DHfK ist auch in der Rückrunde wieder gesorgt. Für die Spiele in Melsungen, Berlin und Flensburg können die Handballnarren der Mannschaft wieder mit dem Fanbus nachreisen. Beim Spiel gegen Mannheim besteht dann die einmalige Möglichkeit in einem Sonderzug eine Partyreise anzutreten. Anwurf im ersten Rückrundenspiel in Kassel ist am Sonntag um 15:00 Uhr.