SC DHfK will beim drittem Auswärtsspiel des Jahres punkten

Gegen Lemgo muss das Team neben dem Langzeitverletzten Jens Vortmann, auch auf Gregor Remke und Niclas Pieczkowski verzichten. Für die Grün-Weißen ist es die dritte Auswärtspartie des neuen Jahres. Gegen Lemgo wird es am Sonntag um 16 Uhr ernst. Das erste Heimspiel des Jahres steht dann am 03.03. auf dem Plan, wenn der VfL Gummersbach in der Arena gastiert. Die Fans warten sehnsüchtig auf die Partie. Bereits über 4.000 Tickets sind verkauft.