SC DHfK: Zwei Handballprofis in Quarantäne

In der vergangenen Woche hat die deutsche Nationalmannschaft einen Lehrgang in Aschersleben durchgeführt. Montag folgte der Schock. Ein Test offenbarte, dass sich der 24-jährige Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen, Jannik Kohlbacher, mit dem Virus infiziert hat. Nun müssen sich alle Lehrgangsteilnehmer in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Das betrifft die zwei Leipziger DHfK-Profis, Franz Semper und Philipp Weber. Doch es besteht kein Grund zur Sorge, wie Mannschaftsarzt Prof. Dr. Pierre Hepp bestätigt: