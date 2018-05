SC DHfK`s U17 scheitert im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft

Leipzig – Die B-Jugend des SC DHfK scheidet im Viertelfinale gegen den SC Magdeburg aus.

Das Hinspiel in Magdeburg gewannen die Hausherren mit 19:18. In der Leipziger Brüderstraße sollte sich das nun ändern.

Aber schon in der Anfangsphase spielten die Magdeburger stark auf und lagen nach 16 Minuten mit 9:5 vorn und bis zur Halbzeit mit 12:8.

Auch im zweiten Durchgang fand der SC DHfK nicht richtig ins Spiel und so konnten die Magdeburger den Vorsprung weiter ausbauen.

Mit 18:23 müssen sich am Ende die Leipziger Jungs geschlagen geben. Magdeburger dagegen kann sich jetzt aufs Halbfinale der Deutschen Meisterschaft freuen.