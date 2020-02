Dresden - Der internationale Fotowettbewerb Portraits - Hellerau feiert 2020 seinen fünften Geburtstag. Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern haben sich beworben. Das Motto lautet in diesem Jahr “Würde”. Preisgelder von 10.000 Euro sind ausgelobt. Die Finalistenausstellung des Wettbewerbs findet diesmal in den Technischen Sammlungen Dresden statt und zeigt zwei Dutzend zeitgenössische fotografische Positionen. Die Schau ist bis Mitte April in den Technischen Sammlungen zu sehen.