Schau rein! – Woche der offenen Unternehmen

Dresden - Fast 400 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland. Gar nicht so einfach, die richtige Wahl zu treffen. Da setzt Sachsens größte Initiative zur praxisnahen Berufsorientierung an. Bereits zum 11. Mal öffnen im Rahmen der sachsenweiten „Schau rein!“ - Woche Unternehmen ihre Türen.