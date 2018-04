Schaubäckerei öffnet ihre Tore

Chemnitz – Am Freitag eröffnet in Chemnitz das Emils 1910. Wir durften bereits am Donnerstag einen Blick in die neue Lokalität werfen.

Und diese bietet ihren Gästen einen Mix aus Bäckerei, Cafe´ und Restaurant. Nach monatelangen Umbauarbeiten dürfen die Gäste dann in der Schaubäckerei Einzug erhalten. In der hauseigenen Backstube werden mehrmals täglich frische Brot- und Tortenspezialitäten für die Kunden zubereitet.

Das Cafe´ bietet zudem heiße Köstlichkeiten aus der ebenfalls im Haus befindlichen Rösterei. Für den großen Hunger werden den Kunden auch Mittagsspeisen serviert.

Das Lokal befindet sich auf der Mauersbergstraße im ehemaligen Porsche-Autohaus. Pünktlich um 6 Uhr öffnet das Emils 1910 am Freitag erstmals seine Tore. Nach der Eröffnung hat das Restaurant dann täglich bis 18 Uhr geöffnet.