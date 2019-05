Schauspiel Leipzig startet neue Saison – „Miteinander/Ensemble“

Auch wenn die aktuelle Spielzeit noch läuft, so kann das Schauspiel Leipzig schon eine positive Bilanz ziehen. Rund 80 Prozent aller Bühnen waren in der Zeit 18/19 ausgelastet und auch überregional kann sich das Ensemble immer mehr über Bekanntheit erfreuen. Im Herbst startet dann das neue Programm. Diesmal unter dem Motto "Miteinander/Ensemble". Und natürlich warten auf das Publikum auch in der kommenden Spielzeit wieder viele Uraufführungen und Premieren. So unter anderem über den Mauerfall, der sich 2019 zum 30. Mal jährt.