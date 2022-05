Chemnitz- Nachdem erst vor Kurzem die Ausstellung Tabakrausch an der Elbe im Industriemuseum eröffnet wurde, gibt es nun schon wieder ein weiteres Highlight. Zu Ehren der Schausteller gibt es ab sofort Nostalgie pur im Museum an der Zwickauer Straße. Was den Besucher erwartet, hat uns Museumsleiter Dr. Oliver Brehm erklärt.