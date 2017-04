Scheiben an Wohnprojekt eingeschlagen

Chemnitz – In der Nacht zum Dienstag haben sich Unbekannte in der Matthesstraße an Scheiben einer Hauseingangstür eines Wohnprojektes und einem Informationsschild eines Vereins zu schaffen gemacht.

© Sachsen Fernsehen / Symbolbild

Gegen 1.00 Uhr hörten Anwohner laute Geräusche an der Tür vernommen. Als sie dort nachschauten, wurde festgestellt, dass die Scheiben der Hauseingangstür einschlagen worden waren.

Anschließend hat man noch das zerschlagene Hinweisschild entdeckt.

Der Gesamtschaden wird auf circa 2.400 Euro geschätzt.