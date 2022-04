Schenkung und Ehrung für Käthe Kollwitz Haus Moritzburg

Die von der Nordhäuser Bildhauerin Margret Böning (1911-1995) geschaffene Maske der Künstlerin aus Bronzeguss ist in der aktuellen Ausstellung zu sehen, wie die Leiterin des Hauses, Anke Rödel, vor der Präsentation am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Eine Gedenkstelle vor dem Haus macht den barocken Rüdenhof, in dem Kollwitz ihre letzten Lebensmonate verbrachte, zu einem der «Frauenorte Sachsen».

Böning nahm die von ihr sehr verehrte, aus Berlin geflohene Kollwitz 1943 für einige Monate in ihrem Elternhaus in Nordhausen (Thüringen) auf. Die bedeutendste Grafikerin und Bildhauerin des 20. Jahrhunderts habe ihr sicher auch Anregungen für ihre eigene Arbeit gegeben, sagte Rödel. Die leicht überlebensgroße Maske sei nach Zeichnungen entstanden, die Böning von ihrem prominenten Gast gefertigt hatte. Eines der zehn Exemplare schenkte sie später einer Freundin, deren Erben es nun nach Moritzburg stifteten. «Weil sie finden, dass gehört hierher», sagte Rödel.

