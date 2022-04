Schkeuditz hilft ukrainischen Geflüchteten

Leipzig/Schkeuditz- In den letzten Wochen sind viele Schkeuditzer Privatpersonen, Unternehmen und Menschen aus anderen Städten dem Aufruf gefolgt, dringend notwendige humanitäre und veterinäre Spenden abzugeben. Ziel der Aktion war es, dass Erstversorgercamp in Medyka, ein Dorf an der polnisch/ukrainischen Grenze, welches für verletzte und zurückgelassene Tiere aus der Ukraine errichtet wurde, zu unterstützen. In der Nähe gibt es außerdem ein großes Auffanglager für Geflüchtete, wo ärztliche Versorgung, warmes Essen und Dinge des Grundbedarfs erhalten werden kann.