Schlagergruppe Calimeros kommt nach Chemnitz

Chemnitz- Am 27. Februar kommt die Platz 1 Schlagergruppe Calimeros mit ihrer „Endlos Liebe Tour“ in die Stadthalle Chemnitz. Stargast Michael Heck ist auch an Bord!

Das erfolgreiche Schlager-Trio möchte die Stadthalle mit vielen Emotionen füllen. Auf ihrer Deutschlandtournee präsentieren sie ihr 46. Studioalbum Endlos Liebe. Gemeinsam holte sich das Musiker-Team Platz 1 der Deutschen Albumcharts. Noch nie zuvor war es einer Band aus der Schweiz gelungen diesen Titel zu erobern. Mit ihren Liedern haben sich die Calimeros in der Musikgeschichte verewigt.

