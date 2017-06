Schlemmen und mehr bei den 2. Genusswelten

Dresden – Im Ostrapark haben sich am Montag Dresdens Top-Köche zum Fotoshooting versammelt. In Szene gesetzt wurden dabei aber nicht Thomas Adam und Co, sondern ihre Gerichte sind die Shooting-Stars. Fotos von „Black Salmon“, „Irish Nature Roastbeef“ oder „Zitronen Tartelette“ sollen Appetit für die Genusswelten am 26. und 27. August wecken.

Zum zweiten Mal verwandelt sich das See-Areal im Dresdner Ostrapark im Spätsommer zur Schlemmermeile. Winzer und Aussteller gestalten eine Genusslandschaft. Über 20 Spitzenköche bieten mehr als 100 Probiergerichte. Rund 30 Künstler begleiten das Wochenende live auf drei Bühnen. Am Samstag gibt es eine Party mit großem Höhenfeuerwerk über dem See. Am Sonntag ein exklusives Galadinner der renommierten Vereinigung „Jeunes Restaurateurs“. Die Tickets für die Genusstage am letzten Augustwochenende gibt es aktuell im Vorverkauf.