Schlemmer-tainment in den Ostra-Studios

Im letzten Jahr mussten die Shows von First Class Concept pandemiebedingt verschoben werden. Die Produktion von Mafia Mia wird auch diesmal auf 2022 geschoben. Entertainer Bert Callenbach, der zum Inventar dieser Show gehört, kann jedoch in der neuen Show DER SCHÖNE UND DAS BIEST genossen werden. Für das Hygienekonzept der Schlemmertainment-Abende kam 2G nicht in Frage. Auch Geteste dürften also an den Shows teilnehmen. Vor Ort können sich Besucher für 3 Euro testen lassen. Begleitend zu den Shows wird ein 3-Gänge-Menü serviert.

Wer also noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, findet hier etwas ganz ausgefallenes. Doch auch für die, die davon losgelöst an den Shows teilnehmen gilt, jeder Besuch unterstützt die stark gebeutelte, aber immer weiter kämpfende Eventbranche und die Künstler.