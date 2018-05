Schlingel sucht Filme „Made by You“

Chemnitz - Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr die Möglichkeit, sich mit selbst produzierten Filmen beim Internationalen Filmfestival Schlingel zu bewerben.

Unter dem Motto "Made by You" werden Kurz- oder Animationsfilme mit einer Länge von bis zu 3,5 Minuten gesucht. Die eingereichten Produktionen werden im August auf der Webseite des SCHLINGEL veröffentlicht.

Via Online-Voting werden dann 10 Favoriten ausgewählt, die im Rahmen des 23. Filmfestivals am 3. Oktober in Chemnitz zu sehen sind. Eine Experten-Jury entscheidet an diesem Tag über die drei Erstplatzierten, die sich dann über Sachpreise und Festivaltickets freuen dürfen.

Einsendeschluss für die Filme ist der 15. Juli. Weitere Infos gibt es unter www.ff-schlingel.de.