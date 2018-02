Sachsens Schlösser mit leichten Minus

Trotz Schließung der Festung Dresden im Januar 2017 und trotz des planmäßigen Ausfalls des Dresdner Frühlings im Palais Großer Garten Dresden konnten die Gesamtbesucherzahlen etwa auf dem Niveau des Vorjahres 2016 gehalten werden. Sonderausstellungen in Schloss & Park Pillnitz und in der Albrechtsburg Meissen sowie Wieder- und Neueröffnungen in Großsedlitz und in der Burg Mildenstein waren die Höhepunkte in der Saison 2017. Das Schlösserland betrat im vergangenen Jahr außerdem Neuland: in Schloss Hartenfels in Torgau gestaltete der Bereich Museen erstmals eine Ausstellung in einem nicht staatlichen Schloss im Auftrag eines Landratsamtes. Stille Stars waren unterdessen die Orangenbäumchen, die im Sommer 2017 den Innenhof des Dresdner Zwingers verzauberten.