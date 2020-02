Schlösserland Sachsen verzeichnet Besucheranstieg

Bereits im April 2019 eröffnete SBG gemeinsam mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden eine Ausstellung im Rahmen des Jubiläums der „Jahrhunderthochzeit 1719“ im Schloss Hubertusburg in Wermsdorf unter dem gemeinsamen Titel „Friedrich August und Maria Josepha“. SBG nutzte diese Gelegenheit, um die Kompetenz bei der Vermittlung vielschichtiger und oft gebrochener Geschichtsverläufe der historischen Baudenkmale in Sachsen unter Beweis zu stellen. abei rückte das Schloss als eigentliches Exponat in den Vordergrund. In dieser Ausstellung nutzte SBG auch erstmals die Methode der 360-Grad-Projektionen, um historische Räume emotional und immersiv zum Leben zu erwecken. Insgesamt etwa 55.000 Menschen besuchten die Ausstellung bis zum November 2019.

Die zweite Präsentation, die seit Ende Juni 2019 im Innenhof des Dresdner Zwingers zu sehen ist gehört ebenfalls als Beitrag von SBG zum Jubiläum der „Jahrhunderthochzeit 1719“. Mittels detailgetreuer virtuell animierter Rekonstruktionen des Dresdner Zwingers – ein Projekt an dem SBG bereits seit mehreren Jahren arbeitet – produzierte SBG eine virtuelle Inszenierung des Reiterballetts, das August der Starke seinerzeit im Innenhof des Dresdner Zwingers veranstalten ließ. Durch eine 270-Grad-Projektion erlebten mittlerweile etwa 150.000 Besucher dieses immersive Erlebnis am historischen Ort.

Schließlich konnte SBG Ende November 2019 als Höhepunkt der Saison in der Festung Dresden die neue Erlebnisschau „Festung Xperience“ eröffnen. Diese Schau nutzt ebenfalls Projektionen und ein neuartiges 3D-Soundsystem, um Geschichten und Geschichte am historischen Ort immersiv zu vermitteln. Fast 40.000 Menschen sahen die Festung Xperience in den vergangenen drei Monaten.