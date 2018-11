[Kopie] Schloss Pillnitz wird zum Christmas Garden

Die Highlights auf einen Blick…

• Über 20 liebevoll und aufwändig inszenierte Lichtinstallationen mit über 1.000.000 Lichtpunkten.

• 2 km langer Rundgang, auf dem man sich verzaubern lassen kann und der zum Staunen einlädt.

• Kulinarisches Angebot: Bei „The Marshmallowist“ können Sie sich auf ein außergewöhnliches

Geschmackserlebnis freuen. Erleben Sie außerdem entlang des Rundweges weitere kulinarische Überraschungen.

• Das Schlosshotel Pillnitz bietet sich zudem als eine gemütliche Einkehrmöglichkeit mit einem köstlichen kulinarischen Angebot an.

• The Wishing Tree: In Form eines sogenannten Wishing Tree wird es eine Installation geben, an der die Besucher ihre ganz persönlichen Herzenswünsche hängen können.