Schlüssel stecken lassen: Diebe klauen auto

Weil er sich kurz etwas zu Essen holen wollte, hatte ein 25-Jähriger seinen Wagen vor einem Dönerimbiss in der Georg-Schumann-Straße laufen lassen. das stellte sich jedoch als keine so gute Idee raus. Denn als er im Geschäft war, setzten sich zwei Unbekannte hinter das Steuer und fuhren davon. Der Besitzer konnte nur noch auf die Straße rennen und hinterher schauen, wie der Mercedes davon fuhr. Er rief die Polizei. Kurze Zeit später fuhr das Fahrzeug wieder am Dönerimbiss vorbei.