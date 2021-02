Schnee bis 40 cm Höhe: was kommt auf Sachsen zu?

Hochwasserwarnung für Elbe erwartet

Unterdessen steigt das Wasser der Elbe in den nächsten Tagen weiter an. Nach der aktuellen Prognose des Landeshochwasserzentrums (LHWZ) ist in der Nacht vom Freitag auf Samstag mit dem Erreichen des Richtwertes der Alarmstufe 1 (400 Zentimeter) am Pegel Dresden-Augustusbrücke zu rechnen. Eine Hochwasserwarnung des LHWZ für die Elbe in Sachsen liege derzeit noch nicht vor, sei aber zu erwarten, heißt es in einer Mitteilung. Straßensperrungen seien deshalb möglich.