„Schnee von Gestern?“ – Sonderausstellung nimmt Leipzigs Winter in den Fokus

Doch die Ausstellung ist nicht bloß zum Anschauen, auch zum Mitmachen hat sie so einiges zu bieten. Neben einer Bastelstation gibt es für die Besucher auch ein Iglu und viele Rahmenveranstaltungen rund um das Thema. Museumsdirektor Dr. Anselm Hartinger möchte den Besuchern mit all diesen Aktionen viel Neues mit auf den Weg geben, ohne dabei die Lust an der kalten Jahreszeit zu mindern.

Ab morgen eröffnet die Ausstellung rund um den Leipziger Winter bis zum 27.2. ihre Pforten für die Besucher.