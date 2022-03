Schneevergnügen am Wochenende in den Hochlagen in Sachsen

«In den kommenden Nächten ist immer wieder mit Schneefällen in den höheren Lagen zu rechnen», sagte am Mittwoch Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Über das Wochenende summiere sich die Schneedecke auf bis zu zehn Zentimeter. «Das reicht für eine Schlittenfahrt oder Langlauf».

Bereits in der Nacht zu Mittwoch waren auf dem Fichtelberg einige Schneeflocken gefallen. Von Freitag an nehmen die Niederschläge zu und der Regen geht vor allem im Vogtland und dem westlichen Erzgebirge in Schnee über. Landesweit herrscht laut DWD Glättegefahr wegen überfrierender Nässe in den Morgen- und Abendstunden. Hinzu kommt ein unangenehmer Nordostwind. (dpa)