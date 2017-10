Schnell sein lohnt sich- Ticketverkauf für Weihnachtssingen der Thomaner startet

Leipzig – Das Weihnachtsliedersingen des Thomanerchores stimmt die Leipziger traditionell auf das Fest ein. Am 16. Oktober beginnt der Ticketverkauf.

© Matthias Knoch

Die Eintrittskarten sind ab dann in der Musikalienhandlung Oelsner in der Schillerstraße erhältlich. Die Konzerte selbst finden am 20., 21. und 22. Dezember jeweils um 19.30 Uhr in der Thomaskirche statt. Der Knabenchor wird dann unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz und begleitet von Organist Ulrich Böhme klassische Weihnachtslieder singen.

Wer allerdings in den musikalischen Hochgenuss kommen möchte, sollte sich sputen. Erfahrungsgemäß bilden sich bereits am ersten Verkaufstag lange Schlangen und die Tickets sind entsprechend schnell vergriffen.