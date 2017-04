Schnuppertag für Schüler

Chemnitz – Am Donnerstag findet in Chemnitz wieder der Mädchen- und Jungen-Zukunftstag statt.



Ziel des Boys‘ bzw. Girls‘ Day ist es, dass die Jugendlichen der 5. bis zur 10. Klasse in geschlechteruntypische Berufe hineinschnuppern können.

In Chemnitz und dem direkten Umland gibt es in diesem Jahr insgesamt 22 Angebote für Mädchen und 26 Angebote für Jungen. Die Schülerinnen können unter anderem in den Beruf des Kfz-Mechatronikers oder in den Arbeitsalltag der Polizei und Feuerwehr eintauchen. Bei den Jungs stehen in diesem Jahr insbesondere soziale Berufe sowie das Gesundheitswesen im Fokus.

Wer am Donnerstag ebenfalls neue Berufsfelder kennenlernen möchte, hat auch jetzt noch die Möglichkeit sich anzumelden. Welche Plätze noch zu vergeben sind und weitere Informationen zu dem Aktionstag sind im Internet unter www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de zu finden