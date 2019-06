Schöffen für langjährige Arbeit geehrt

Im Jahr 2018 waren im Freistaat insgesamt 3320 Schöffen in der Strafrechtspflege tätig. Sebastian Gemkow ermutigt dazu, sich für das Ehrenamt zu bewerben: "Schöffen erfüllen in der Strafrechtspflege eine wichtige öffentliche Aufgabe. Ohre Mitwirkung an der Rechtsprechung ist Ausdruck des Demokratieprinzips und damit ein wesentliches Element der Gerichtsbarkeiten in unserem Land.“

Neue Bewerbungen im Jahr 2024