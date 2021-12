Scholz ist Bundeskanzler! SPD Sachsen gratuliert

“Gemeinsam wollen wir mehr Respekt für die Menschen, die hart arbeiten. Gemeinsam wollen wir die Wirtschaft ökologisch modernisieren, damit in Zukunft noch mehr Menschen sichere und gute Arbeitsplätze haben. Gemeinsam wollen wir auch für Sachsen die großen Chancen nutzen, die der Aufbruch mit Olaf Scholz an der Spitze der Fortschritts-Regierung bietet”, so Kathrin Michel und Henning Homann.

Olaf Scholz ist der vierte sozialdemokratische Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.