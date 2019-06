Schreddern von männlichen Küken bleibt erlaubt

"Vernünftiger Grund" wurde erstmals geklärt

Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung, hat die Verhandlung im Gerichtssaal miterlebt und sieht das Urteil als einen großen Fortschritt an. Für die Zukunft spielt es seiner Meinung nach eine wichtige Rolle, da erstmals der "vernünftige Grund", der im Tierschutzgesetz festgehalten ist, geklärt wurde. Im Tierschutzgesetz heißt es "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen." Ein Ende des Kükenschredderns ist also in Sicht. Für die Übergangsphase gibt es zwei Alternativen: entweder die Geschlechtsfrüherkennung im Ei oder die Aufzucht der männlichen Küken mit dem Ziel der Schlachtung und Weiterverarbeitung zu Fleisch. Klosterhalfen prognistiziert, dass es eher auf die Geschlechtsfrüherkennung hinauslaufen wird, da die Küken der Eierindustrie wesentlich langsamer wachsen als die der Geflügelindustrie und das Mästen somit ein zu großer Aufwand wäre.