Chemnitz- Chemnitz hat den Schreibwettbewerb „Dein Chemnitz. Dein Märchen“ für Kinder ausgerufen. Dabei sollen Kinder bis zu 12 Jahren ein eigenes Märchen schreiben. Voraussetzung dabei ist, dass das Märchen in Chemnitz stattfindet. Bewertet werden Kreativität, Schreibstil und Dramaturgie. Von allen Einsendungen kürt eine Jury die drei besten Geschichten. Die Märchen können per Post an die Stadt geschickt werden oder als E-Mail an geschichte@stadt-chemnitz.de. Einsendeschluss ist der 9. August.