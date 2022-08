Schub für Bioprodukte hält laut Günther an

Die Stärkung der Ökolandwirtschaft und regionaler Wertschöpfungsketten sei gerade jetzt ein hochwirksames Gegenmittel gegen die Krisen. Regionale Lebensmittel würden Landwirten und Verarbeitern unabhängig vom Achterbahnfahren an den Weltmärkten machen und ihnen Einkommensperspektiven bieten.

Insgesamt werde nach Ansicht des Ministers auch die Gesellschaft krisenfester, wenn mehr von dem, was in Sachsen und Deutschland gegessen werde, auch in Sachsen und Deutschland angebaut würde. (mit dpa)