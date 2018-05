Schüler adoptieren Denkmale

Was genau heißt ein "Denkmal adoptieren"? Denkmal gibt es in jedem Dorf und jeder Stadt. Sie ermöglichen eine spannende Reise zurück in die Vergangenheit der Heimat. Damit werden sie greifbare Zeitzeugen. Schüler übernehmen die Verantwortung für ein Denkmal, indem die Lernenden: ... erkennen, erleben, sicher, interpretieren, gestalten, präsentieren und pflegen.

Bei PEGASUS steht das interdisziplinäre und praxisorientierte Lernen im Mittelpukt. Bis zu 15 Bewerber erhalten jeweils 500 Euro vom Freistaat, um ihre Projektidee umzusetzen. Die Landeshauptstadt untersützt als Kooperationspartner zusätzlich - ebenfalls mit je 500 Euro - drei Ideen mit einem Bezug auf Dresdner Denkmäler.