Schüler der Polizeischule verletzt sich beim Sturz aus dem Fenster

Chemnitz – Ein 24-jähriger Polizeischüler musste in der Nacht zum Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er ist aus dem Fenster der Polizeifachschule gefallen und hat sich bei dem Sturz schwer verletzt, wie das Landespolizeipräsidium am Donnerstag mitteilte. Es wird von einem Unfall ausgegangen, die genauen Umstände seien jedoch unklar.