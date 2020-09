„Schüler retten Leben“ – Video-Wettbewerb startet

Am Montag trafen sich die Pressevertreter im neuen Rathaus mit den Verantwortlichen. Gemeinsam mit Partnern wie der Uniklinik Leipzig und den Johannitern sollen die jungen Menschen auf die Thematik aufmerksam gemacht werden. Dies geschieht in Form eines Video-Wettebwerbs mit dem Namen "Schüler retten Leben". In einem maximal drei-minütigen Video können sich die Teilnehmer einen kreativen Beitrag zum Thema einfallen lassen.