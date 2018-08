Schulbautour – Dresden, deine Schulen!

Drehscheibe Sommertour "Schulbaustellen"

Mit der DREHSCHEIBE SOMMERTOUR ging es am Mittwoch durch Dresdens. Insgesamt vier Schulen standen auf dem Reiseplan. Veranschaulicht werden sollten die Baumaßnahmen beziehungsweise anstehenden Vorhaben im Schulbauwesen.

Neben dem Bauauslagerungsstandort am Terrassenufer, der aktuell durch das Gymnasium Plauen genutzt wird, ging es für Moderator Lucas Böhme zur 30. Oberschule am Unteren kreuzweg, der 15. in der Neustadt sowie in die und 153.