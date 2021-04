Schulen und Kitas nur noch in drei Kreisen geöffnet

Sachsen- Im Freistaat sind Schulen und Kitas lediglich noch in drei Kreisen geöffnet. Nach Angaben des RKI liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun auch im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge zum dritten Tag in Folge über 165.

Damit müssen auch hier am kommenden Mittwoch die Einrichtungen schließen. Das sieht die Novelle des Infektionsschutzgesetzes vor. So bleiben nur noch in den kreisfreien Städten Dresden und Leipzig sowie im Landkreis Leipziger Land die Schulen und Kindertagesstätten geöffnet.