Schulessen: weniger Schwein, mehr Veggie

Leipzig - In den Schulen und Kitas in Sachsen gibt es immer weniger Schweinefleisch zu essen. Oft liegt es daran, dass Schüler vegetarische Gerichte essen wollen. Aber auch an der wachsenden Zahl von Kindern, die aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch mehr essen. Das wurde nun während einer Fachtagung zur Kita- und Schulverpflegung in Leipzig deutlich.