Schulischer Erweiterungsneubau feiert Richtfest

Zum einen werden neue Schulgebäude gebaut und leerstehende Gebäude saniert. Zum anderen werden zusätzliche Räume bei bestehenden Schulgebäuden durch Anbauten oder Erweiterungsbauten geschaffen. So auch im Fall der Johannes Kepler Schule in Kleinzschocher, wo auf dem Schulgelände ein Erweiterungsneufbau entsteht. Die Rohbau-Fertigstellung wurde am Montag mit dem Richtfest begangen. Dass der Baustart dabei keine acht Monate zurück liegt und die gesamte Baudauer nur 15 Monate beträgt, ist für Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau beispielhaft. 12 neue Unterrichtsräume, ein moderner Informatikraum, eine großzügige neue Mensa sowie zusätzliche Räumlichkeiten für die Lehrerschaft entstehen im neuen Erweiterungsbau.