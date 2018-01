Schulnetzplan – Bildungsausschuss legt Änderungen vor

Ausschlaggebend für die Unterstützung sind die erreichten Verbesserungen für den Dresdner Westen. Dazu zählt, dass der Stadtrat weiterhin auf die Erweiterung der 74. Grundschule in Gompitz um einen zweiten Zug drängt. Dies ist ein Eingehen auf den jahrelangen Wunsch der Gompitzer, dem Bedarf an Schulplätzen in der Ortschaft endlich zu entsprechen. Ebenfalls ein Erfolg ist die geplante Verankerung eines Gymnasiums in Gorbitz ab dem Schuljahr 2019/20, das am Leutewitzer Ring 141 erst dreizügig, nach dem Umzug des Berufsschulzentrums Franz-Ludwig-Gehe dann fünfzügig, eingerichtet werden soll.