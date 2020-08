Dresden - In den Jahren 2021/22 muss Dresden den Gürtel enger schnallen, denn es ist eine angespannte Haushaltslage zu erwarten. Trotzdem muss im Bildungssektor investiert werden. So müssen marode Schulen saniert werden bzw. sollen Schulen neu gebaut werden. Ist das beim knappen Stadtsäckel überhaupt noch möglich? Das erfahren Sie in unserem Bürgermeistergespräch mit Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser.