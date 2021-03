Schutz vor Infektion trotz Lockerungen

Niemand weiß, wie sich die Lockerungen auswirken und die Infektionszahlen in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln werden. Die Sorge, sich mit dem Virus anzustecken, ist auch in Zeiten sinkender Infektionszahlen immer noch sehr groß. Doch es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Verlauf positiv zu beeinflussen und dafür zu sorgen, dass sich möglichst wenige Menschen mit dem Corona-Virus anstecken. Folgende Maßnahmen helfen uns dabei, sich und andere zu schützen: Mund-Nasen-Maske Eine Maske wie die OP- oder FFP2-Maske kann die Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen. Damit ist es möglich, sich und andere zu schützen. Sie verringert den Ausstoß von infektiösen Tröpfchen und Aerosolen. FFP2 Masken, wie zum Beispiel von Virshields, bestehen aus fünf Lagen Vliesstoff und schützen vor den schadhaften Auswirkungen von Luftverunreinigungen in der Form von flüssigen und festen Partikeln, die Aerosole bilden. Sie erfüllen die Anforderungen der Norm EN 149.