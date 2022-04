Schwäne im Eis oder Kühe auf der Autobahn – Tierische Einsätze

Auch ein wohl nachts gegen ein fahrendes Auto geprallter Waldkauz wurde gerettet und Kaninchen Lulu aus den Händen von Tierparkdieben befreit. Ein glückliches Ende gab es auch für Edy. Der Hund war seinem Frauchen weggelaufen, von Tschechien nach Sachsen. Die Frau schlug per Telefon Alarm und gab kurzerhand die GPS-Daten vom Halsband ihres Lieblings durch. Beamte sorgten dann für ein schnelles Wiedersehen. Für einen festgefrorenen Schwan stieg ein Polizist im Winter sogar in den Berzdorfer See, zertrat das Eis um den verängstigten Vogel und machte ihm den Weg frei. «Der Vogel schwankte zunächst ein wenig, flog dann aber scheinbar unverletzt davon», berichteten die Kollegen des Beamten, der als Eisbader abgehärtet ist. Eine Entenfamilie allerdings fand es gar nicht nett, als Ordnungshüter sie von einer Wiese an ein Gewässer verfrachten wollten - und watschelte kurzerhand in einen Verkehrsgarten. Im Mai brachte eine Herde Rinder Beamte im Vogtland um den Schlaf. Ein Gewitter hatte die Tiere aufgeschreckt, die den Weidezaun durchbrachen und davonliefen. Der Großteil lief bis in den Nachbarort, aber vier Jungbullen rannten «in flottem Tempo auf der linken Spur» über die Autobahn A72 Richtung Süden. Erst nach zehn Kilometern konnte das rasende Quartett gestoppt werden. Mit rot-weißem Absperrband wurden sie auf einer Ersatzweide in Schach gehalten, bis der Besitzer sie abholte. Feuerwehrleute holten in Bäumen festsitzende Kätzchen herunter und fingen entlaufene Hunde oder aus dem Nest gefallene Vögel ein. Meistens sind sie im Zusammenhang mit Bränden gefordert, Vierbeiner zu retten. «Es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land», sagt Andreas Rümpel vom Landesfeuerwehrverband Sachsen. «Auf dem Land würde man einen Tierkadaver selbst mit der Schaufel entsorgen, in der Stadt wird die Feuerwehr gerufen.» Auf dem Land sei der Überlebenskampf von Tieren ganz natürlich. «In Wohnbereichen muss man immer damit rechnen, dass auch Katze, Hund oder der Kanarienvogel in Gefahr sind.» Selten müssten Schweine oder Rinder gerettet werden, was schwierig sei. «Ein in Panik geratenes Tier kann Schäden verursachen und sogar eine Gefahr für die Feuerwehr werden.» Spezielle Tierretter gebe es nicht, aber in der Grundausbildung wird zu dem Thema informiert, sagte Rümpel. «Wir improvisieren dann und schauen.» (dpa/sn)