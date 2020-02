Chemnitz- Auch in der Woche vom 17.02. bis 23.02. werden wieder Kontrollen in Bus und Bahn durchgeführt.

Wie die CVAG mitteilte, wird schwerpunktmäßig in der Tram 1 sowie in den Bussen 31, 52, 53, 86 und 89 kontrolliert. Denken Sie also dran, die neue Wochenkarte einzupacken, denn wer beim Schwarzfahren erwischt wird, muss 60 Euro Strafe zahlen.