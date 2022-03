Schweigeminute für die Opfer in der Ukraine

Vogtland- Auch im Vogtlandkreis bewegt der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine viele Menschen. Das macht schon die hohe Spenden- und Hilfsbereitschaft deutlich. Auch sind Solidaritätsbekundungen überall präsent. Nun folgt der Vogtlandkreis einem Vorschlag des Kreisschülerrates und beteiligt sich an einer Schweigeminute. Geplant ist diese für den 10. März, 09.00 Uhr. Die Schülerschaft wolle mit der Schweigeminute ein klares Zeichen der Solidarität mit den Opfern dieses Krieges und des Zusammenhalts senden. Landrat Rudolf Keil unterstützt die Aktion nach Kräften und betonte in einer Pressemitteilung, dass man ein gemeinsames Signal senden wolle, an die Opfer des Krieges gedacht werde und die Menschen willkommen heiße, die unsere Hilfe nun bitter nötig haben.