Schwer verletztes Ehepaar nach Wohnungsbrand

Chemnitz – Polizei und Feuerwehr mussten am Samstagmorgen nach Hilbersdorf zu einem Brand in der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ausrücken.

© Härtelpress

In der Orthstraße war gegen 6 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Bewohner, ein 78-jähriger Mann und eine 72-jährige Frau, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die restlichen Bewohner des 5-stöckigen Gebäudes wurden nicht verletzt.

Die Löscharbeiten konnten durchgeführt werden ohne die Bewohner der weiteren 9 Wohnungen evakuieren zu müssen. Während die Feuerwehr vor Ort war, musste die Orthstraße komplett gesperrt werden.