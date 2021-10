Schwerer Unfall in Blaswitz – Sieben Verletzte, Auto kracht in Imbiss

An der Kreuzung Wehlener/Ludwig-Hartmann-Straße in Blasewitz kollidierten gegen 20.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos frontal. Eines der Autos driftete augenscheinlich noch in einen Imbiss ab. Dabei soll es laut ersten Informationen zwei Passanten erfasst haben. Die Dresdner Polizei sowie der Verkehrsunfalldienst haben die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen.