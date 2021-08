Schwerer Unfall in Leipzig

Am Montagabend ereignete sich in Leipzig ein schwerer Unfall. Ein Fahrer eines VW Transporters fuhr stadtauswärts auf der Rippachtalstraße. Kurz nach der Rehbacher Straße kam der 52-Jährige von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern und Leitpfosten sowie zwei Bäumen. Grund für den Kontrollverlust waren wahrscheinlich gesundheitliche Probleme. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzte und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am VW Transporter entstand ein Totalschaden. Die Kosten des Gesamtschadens belaufen sich auf ca. 20.000 Euro.