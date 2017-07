Bus mit sächsischer Reisegruppe auf der A9 schwer verunglückt (Video)

Ein aus Sachsen stammender Reisebus ist dabei an einem Stauende mit einem Sattelzug kollidiert und komplett ausgebrannt. Die Polizei spricht von 30 verletzten Personen, davon mehrere schwerverletzt. Von insgesamt 48 Insassen des Busses werden 18 vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie das Unglück nicht überlebt haben.

"Beim Einsatztreffen heute morgen kurz nach 7 Uhr auf der A9 zwischen Münchberg und Gefrees bot sich ein schreckliches Bild. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich der Bus und der Anhänger des LKWs bereits in Vollbrand. Dazu waren die Feuerwehren mit sämtlichen wasserführenden Fahrzeugen an der Einsatzstelle und nach knapp einer Viertelstunde konnte der Brand als gelöscht angesehen werden", so Andreas Hentschel, Freiwillige Feuerwehr Münchberg.