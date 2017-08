Schwerverletzte bei Unfall mit Polizeiauto

In Leipzig-Gohlis ist in der Nacht zum Dienstag ein PKW mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen. Die Beamten waren auf der Georg-Schuhmann-Straße auf dem Weg zu einem Einsatz, als eine junge Frau mit ihrem PKW in das Auto der Polizisten krachte.

Die 21-Jährige Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Die beiden Polizisten wurden mit leichten Verletzungen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro